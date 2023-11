Powstaje nowy park miejski w Krzeszowicach. Posadzili ozdobne drzewa, będzie bajkowo jak zakwitną wzdłuż ścieżki rowerowej

Nasadzono ozdobne wiśnie i świerki

Urzędnicy krzeszowiccy informują, że nasadzone wiśnie piłkowane typu Kanzan, to odmiana uroczo kwitnących drzew ozdobnych, których wzdłuż ścieżki spacerowo-rowerowej nasadzono około 40. Natomiast od strony ul. Batalionów Chłopskich zostało posadzonych 12 świerków serbskich. - To nie wszystko, bo planowane są kolejne nasadzenia związane z tworzeniem parku - słyszymy od urzędników.

- Teren rekreacyjny pod park miejski zajmuje około 1,6 hektara. Zbudowana została już alejka pieszo-rowerowa. Obecnie trwa budowa tężni solankowej, która jest właściwie na ukończeniu. Będzie gotowa do końca marca przyszłego roku. Przy alejce powstaje nowy park, nasadziliśmy już drzewa ozdobne. Większość z nich to wiśnie piłkowane, ale są też świerki serbskie - mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

Teren rekreacyjny w tym miejscu, to nie tylko park, będzie też basen na obszarze około 1,5 ha. Zajmie drugą część działki gminnej o łącznej powierzchni 3 hektarów. Władze pozyskały ten obszar w centrum Krzeszowic - częściowo kupując, a częściowo zamieniając za inną działkę. To wszystko na potrzeby Kompleksu Rekreacyjno-Zdrojowego.

Burmistrz od 2017 roku planuje tworzenie tego kompleksu. Podkreśla, że chce wrócić do tradycji uzdrowiskowych. Wskazuje, że odwierty już zostały zrobione i wiadomo, że wód w Krzeszowicach nie brakuje i to wód dobrej jakości. Ponadto od wiosny są robione badania klimatu, które mają pokazać, czy można tworzyć uzdrowisko. - Jeśli klimat okaże się niewystarczająco dobry, to trzeba będzie go poprawiać, przede wszystkim poprzez poprawę jakości powietrza.