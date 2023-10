Powstał punkt pogotowia i stacjonowania karetki w gminie Czernichów. Ratownicy medyczni będą bliżej pacjentów

- Jako strażacy jesteśmy przeszkoleni do pierwszej pomocy, ale zależało nam na tym, żeby ratownicy medyczni mieli możliwość szybszego docierania do tutejszych pacjentów. Dlatego zwróciliśmy na to uwagę i z wnioskiem do wojewody wyszliśmy wraz z gminą Czernichów i powiatem krakowskim - mówi Janusz Zalarski, prezes OSP Nowa Wieś Szlachecka.