Powstanie kolejny odcinek obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Wartość inwestycji jest szacowana na 40 mln zł Jolanta Białek

Obwodnica Podłęża i Niepołomic (I etap) powstaje od 11 miesięcy. Droga ma być gotowa w pierwszym kwartale 2022 roku, natomiast budowę drugiego odcinka obwodnicy zapowiedziano na lata 2022-2024

Drugi i ostatni etap budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic obejmie modernizację miejskich ulic Kwiatkowskiego, Wimmera i Kolejowej - do mostu na Wiśle i skrzyżowania z drogą krajową 75. Realizację inwestycji, która będzie dofinansowana ze Skarbu Państwa zaplanowano w latach 2022-2024. Oznacza to, że kolejny odcinek bardzo potrzebnej trasy powinien zostać wykonany w stosunkowo krótkim czasie po zakończeniu I etapu tej inwestycji, co ma nastąpić wiosną przyszłego roku.