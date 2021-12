Prezes Cracovii Janusz Filipiak: Hokeiści zasłużyli na premię. Wkrótce jeszcze wzmocnimy zespół, także ten piłkarski [ROZMOWA] Krzysztof Kawa

Hokeiści Comarch Cracovii po raz trzeci w historii zdobyli Puchar Polski, pokonując we wtorkowym finale Energę Toruń 3:0. Z wysokości trybun lodowiska w Bytomiu sukces „Pasów” obserwował prof. Janusz Filipiak. - Obiecałem hokeistom, że jak wejdą do finału, to przyjadę na mecz. Mam z drużyną dobrą relację – mówi nam prezes krakowskiego klubu.