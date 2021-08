Profity z życia w przestworzach

Dzisiejszego popołudnia w gnieździe pojawił się jeden dorosły ptak. Być może stały lokator wpadł na krótkie pożegnanie. Za chwile odlecą jerzyki. Czarne ptaki wielkości i postury jaskółki. Z głośnym, ochrypłym krzykiem szybują nad dachami miast. Długie skrzydła czynią zeń znakomitych lotników.

Ornitolodzy już od dawna podejrzewali, iż jerzyki większą część swojego życia spędzają w locie. Ze snem włącznie, wyjątek czyniąc jedynie dla składania i wysiadywania jaj. Dzięki założonym rejestratorom, wiemy dokładnie, ile wynosi „większa część życia”. Dziesięć miesięcy w roku! W locie zdobywają pokarm. Najedzone wznoszą się na dużą wysokość, gdzie podczas szybowania zapadają w kilkuminutową drzemkę. I tak na okrągło szczególnie podczas pobytu w Afryce. Zwyczajnie nie mają czego na ziemi szukać.

Sytuacja ulega zmianie, kiedy wrócą do Polski. Trzeba przedłużyć trwałość gatunku, złożyć jaja i wychować pisklęta. Prokreacja zajmuje im ze dwa, trzy miesiące. I to jest cały kontakt z lądem. Ten etap już mają za sobą, gdyż wszystkie czynności rozrodcze przeprowadziły na naszym terenie. Zadanie wykonane, czas w drogę. Przed nimi do pokonania trasa mierząca dziesięć tysięcy kilometrów. Zdecydowanie dalej niż uważane za wytrawnych podróżników bociany białe.