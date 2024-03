Propozycje na weekend (2-3 marca) w powiecie proszowickim

Zagra orkiestra wojskowa

Pięć seansów do wyboru

W niedzielę zawita do Proszowic bezgotówkowe kino objazdowe. Od rana do wieczora w sali widowiskowej Domu Kultury zostanie wyświetlonych pięć filmów. Na początek coś dla dzieci: o godz. 10.30 rozpocznie się „Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele”. O 12.30 wystartuje z kolei „Akademia Pana Kleksa”. Na godz. 15 zaplanowano rozpoczęcie „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5”. Kolejne dwa seanse to „Sami swoi. Początek” (godz. 17) oraz druga część druga część „Diuny” (19.30). Ceny biletów wynoszą 20 zł (normalny), 18 zł (ulgowy) oraz 16 zł (grupowy). Osoby, które zapłacą w formie bezgotówkowej otrzymają 10-procntową zniżkę.