Propozycje na weekend. Nie tylko Dni Proszowic

Noc i jubileusz

W sobotę zaplanowano tradycyjne obchody Nocy Świętojańskiej połączone tym razem z 15-leciem Towarzystwa Turystyki Regionalnej. Dlatego scenariusz wydarzenia jest inny niż zwykle. Wszystko rozpocznie się o godz. 18 w domu weselnym Anna w Opatkowicach, gdzie odbędzie się m. in. prezentacja piętnastoletniego dorobku TTR, poza tym konkurs wianków, występy zespołów itp.

Tropem Stańczyka

W niedzielę o godz. 8.30 na proszowickim Rynku zbiorą się uczestnicy drugiej edycji rowerowego Rajdu Stańczyka. Z Proszowic pojadą w stronę Nowego Brzeska, następnie Wiślaną Trasą Rowerową do Niepołomic, gdzie zwiedzą zamek. Następnie Drogą Królewską pojadą do Czarnego Stawu w Puszczy Niepołomickiej. Powrót przez Wolę Batorską, Zabierzów Bocheński, Chobot, Ispinę do Proszowic. Uroczyste wręczenie medali tym razem odbędzie się na miejskim amfiteatrze.