Proszowianka lepsza od Promienia w meczu o jesiennych barwach

Z czasem miejscowi złapali właściwy rytm i na dobrą sprawę jeszcze przed przerwą mogli rozstrzygnąć losy meczu. Dogodnych okazji nie wykorzystali jednak Jakub Chwał, Adam Rokita i Kacper Kwiecień. Do siatki trafił wreszcie Rafał Ciesielski, gdy arbiter podyktował jedenastkę za faul na J. Chwale.

Utrata gola nie zdeprymowała przyjezdnych, bo jeszcze przed przerwą w polu karnym znakomicie znalazł się Kacper Bąbka i gdy miejscowi liczyli na ofsajd, napastnik Promienia nie pilnowany przez nikogo, huknął z bliska pod poprzeczkę.

Druga odsłona to prawdziwa gra cios za cios. Z tą różnicą, że o ile miejscowi stwarzali sytuacje po atakach pozycyjnych, rywale po szybkich kontrach. Skutek był jednak podobny. Z jednej strony J. Chwał dwukrotnie niecelnie uderzał w sytuacjach sam na sam z Dawidem Półtorakiem. Z kolei O. Kot świetnie zachował się w pojedynku oko w oko ze Żmudą, co w połączeniu z wcześniejszą obroną jedenastki, czyni go prawdziwym cichym bohaterem Proszowianki.