Proszowianka ma nowy zarząd. Prezes był kandydatem na burmistrza

Nowym prezesem Proszowianki został Mateusz Gajda, do niedawna prezes lokalnego stowarzyszenia KPR Razem, aktywista, który w wyborach 2018 roku jako 30-latek kandydował na stanowisko burmistrza Proszowic i przegrał dopiero w II turze głosowania. Wiceprezesami zostali były wieloletni zawodnik Proszowianki Tomasz Przeniosło oraz przedsiębiorca Sebastian Jałocha. Pozostali członkowie zarządu to Rafał Czekajski (skarbnik), Tomasz Piotrowicz (sekretarz), Dawid Wrona i Tomasz Maj. Ósmym kandydatem był dotychczasowy wiceprezes Zbigniew Gorczyca, ale nie wyraził zgody na kandydowanie.

Decyzję, podjęte na sobotnim nadzwyczajnym zebraniu wyborczym, były formalnym usankcjonowaniem tego, o czym mówiło się co najmniej od kilku miesięcy. Już latem ubiegłego roku można było usłyszeć, że dotychczasowy zarząd klubu zamierza przekazać kierowanie Proszowianką nowym osobom. Te pogłoski potwierdziły się ostatecznie w lutym, gdy prezes Marek Miller w wraz z całym zarządem podali się do dymisji. Już wtedy faktycznie opiekę nad klubowymi sprawami przejęły nowe osoby. W sobotę wszystko przybrało natomiast formalną formę.

W składzie nowej Komisji Rewizyjnej znaleźli się Paweł Nowak (przewodniczący), Mateusz Syrek (sekretarz) i Kamil Wąsowicz. Warto w tym miejscu podkreślić, że przekazanie władzy odbyło się w sposób przyjacielski. To były prezes Marek Miller zgłosił kandydaturę Mateusza Gajdy do zarządu. Ten drugi z kolei przyznał, że sprawy klubu są „pod kontrolą”, co należy rozumieć w ten sposób, że poprzednicy nie pozostawili spalonej ziemi.

Trzy pytania do nowego prezesa Proszowianki Mateusza Gajdy

- Cały czas mam pełne zaufanie do obecnych zawodników, a przede wszystkim do trenera. Były dzisiaj ciężkie warunki do gry. Były też pewne przeciwności losu jak kontuzje i choroby zawodników, którzy jesienią stanowili kręgosłup naszej kadry. Naszym celem jest gra w każdym meczu o trzy punkty, a co z tego wyjdzie na koniec, to już pokaże tabela.

- A jeżeli chodzi o dłuższą perspektywę?

- Na pewno będziemy chcieli, aby klub awansował o jeden szczebel wyżej. Uważam, że Proszowianka powinna grać co najmniej w V lidze.

- Na dzisiejszym zebraniu została poruszona kwestia odbudowy szkolenia młodzieży przez Proszowiankę. Czy to na bazie własnej, czy we współpracy z Akademią. Czy nowy zarząd ma na to pomysł?

- Jestem w kontakcie z właścicielem Akademii Piłkarskiej Proszowianka Kamilem Machem, ale tematem młodzieży zajmiemy się po uporządkowaniu obecnej struktury klubu. Na tym będziemy się skupiać do połowy roku. Natomiast potem chciałbym sprawdzić, czy w Proszowicach jest możliwość stworzenia sekcji młodzieżowych, niekoniecznie piłkarskich. Są przecież inne dyscypliny: mamy warunki do trenowania tenisa, koszykówki, lekkiej atletyki. Chciałbym, żeby Proszowianka nie zamykała się tylko na piłkarzy, ale stwarzała szersze możliwości.