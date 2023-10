Proszowianka – Przemsza Klucze 0:1. Zwycięski gol pięćdziesięciolatka!

Gospodarze, zachęcając kibiców do przyjścia na stadion, zapowiadali walkę o awans i boiskową poezję. Cóż, widocznie udzieliła im się atmosfera kampanii wyborczej, bo były to puste obietnice. Agresji (tej właściwie rozumianej) było jak na lekarstwo, bo pod nieobecność pauzującego za żółte kartki Kamila Wąsowicza, poziom testosteronu w drużynie spadł o połowę. Cała pierwsza odsłona wyglądała tak, jakby zawodnicy nie chcieli sobie, broń Boże, zrobić krzywdy. Poezji w grze było natomiast tyle, co w instrukcji obsługi pralki. Przez pierwsze 45 minut obie drużyny nie potrafiły oddać sensownego strzału na bramkę. Ba, kilka uderzeń ominęło nawet ustawiony za nią piłkochwyt. O golach, czy nawet okazjach do ich zdobycia, nie można było nawet marzyć. Jednym słowem: nuda.

Druga połowa zaczęła się lepiej głównie za sprawą miejscowych, którzy przyspieszyli grę i odważyli się kilka razy uderzyć. Niestety z celnością nadal było krucho, a jak już ktoś lepiej przymierzył – jak Adam Rokita w 65 minucie – na posterunku był Ireneusz Tomsia.