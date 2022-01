Proszowianka wróciła do treningów. Wreszcie mają grać na swoim boisku

Za Proszowianką prawdziwie zwariowany okres. W poprzednim sezonie czwartoligową drużynę rzadko można było oglądać na boisku w Proszowicach ze względu na prowadzoną przebudowę sąsiadującej z obiektem hali oraz pandemię covid. Jesienią ubiegłego roku na przeszkodzie stanęła inwestycja w postaci budowy infrastruktury sportowej obok boiska. W efekcie na każde spotkanie trzeba było jechać do przeciwnika. Taka sytuacja musiała się odbić na wynikach sportowych. Zwłaszcza, że w klubie od jakiegoś czasu po prostu się nie przelewa. Proszowianka najpierw spadła z IV ligi, a w okręgówce też nie należała do potentatów.

Szóste miejsce zajmowane na półmetku ze stratą 13 punktów do liderującego KS Olkusz na pewno budzi niedosyt. - Ta sytuacja, w której musieliśmy grać wszystkie mecze na boiskach rywali, na pewno miała wpływ na nasze wyniki. Jestem przekonany, że w normalnych warunkach nasza strata do lidera byłaby mniejsza. Teraz niby będziemy mieć łatwiej, bo wszystko gramy u siebie, ale ja wolałbym cały sezon grać normalnie, czyli na przemian mecz u siebie i na wyjeździe. Naszym celem na wiosnę jest wygrać wszystko, ale to są tylko założenia – mówi trener Marek Holocher.