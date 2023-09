Proszowianka wygrywa w Niedźwiedziu, ale było nerwowo…

Mecze Niedźwiedzia z Proszowianką to derby z kilkudziesięcioletnią tradycją - nie mogło być zatem zbyt grzecznie. Po raz pierwszy mocno zaiskrzyło w 10 minucie, gdy Kamil Galicki z premedytacją i bardzo agresywnie zaatakował okolice achillesa Kamila Kopcia. Powinno się to skończyć czerwoną kartką, ale sędzia ukarał winowajcę tylko żółtym kartonikiem, tym samym, bardzo wysoko ustawiając sobie poprzeczkę tolerancji. Trochę się to na nim zemściło, bo później w kilku sytuacjach mógł z czystym sumieniem ukarać graczy obu zespołów kartkami, no ale wobec podjętej na wstępie decyzji nie wypadało...

W efekcie przez kilkadziesiąt kolejnych minut zawodnicy obu zespołów nie szczędzili sobie kopniaków, popchnięć i innych zagrań niekoniecznie piłkarskich. Sama gra długo była natomiast wyrównana. Miejscowi groźne sytuacje stwarzali głównie po stałych fragmentach. Już w 2. minucie debiutujący w ligowym meczu bramkarz Jakub Konopka niepotrzebnie zagrał piłkę ręką poza pole karnym i sprezentował rywalom rzut wolny. W głównych rolach wystąpili dwaj wychowankowie Proszowianki: Sławomir Gałkowski dośrodkował, a Wojciech Jelonkiewicz minimalnie chybił strzelając głową.