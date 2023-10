Proszowice. Chcą przebudować ulicę Kolejową, handlowo-komunikacyjne centrum miasta

Choć ulica Kolejowa leży dość daleko od historycznego centrum Proszowic (Rynek), to w ostatnich latach stała się prawdziwym centrum handlowym. Sprawiło to pojawienie się na niewielkim obszarze kilku sklepów wielkopowierzchniowych i galerii (Lewiatan, Centrum, Biedronka, HiT), składów budowlanych, przystanków komunikacji publicznej oraz bliskość placu targowego. Jednocześnie brak jednolitego planu zabudowy terenów do niej przyległych spowodował, że w połączeniu ze zmianami organizacji ruchu, cały ten obszar nie sposób nazwać uporządkowanym. Do tego nawierzchnia ulicy w kilku miejscach jest w katastrofalnym stanie.

- Ulica Kolejowa to jest dawny plac manewrowy kolejki wąskotorowej. Były tam kiedyś magazyny na węgiel, nawozy, cement i inne materiały, które były tam rozładowywane. Gdy kolejka przestała funkcjonować, powstał tam taki nasz nowy rynek. Niestety organizacja ruchu w tym miejscu nie jest przyjazna dla pieszych i generalnie dla mieszkańców. Dlatego myślimy, że tam zrobić rzeczywiście nowy runek, ale z innymi rozwiązaniami jeżeli chodzi o wsiadanie i wysiadanie z busów, ruch pieszych i tak dalej – mówi burmistrz Grzegorz Cichy.