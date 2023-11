Proszowice. Cztery firmy chętne do wywozu śmieci. Uda się uniknąć podwyżki?

- Na pewno oferty Miki jest bardzo korzystna, bo mieliśmy obawy, czy nie trzeba będzie za wywóz odpadów płacić ponad pięciu milionów złotych. W tej chwili natomiast nie widzę podstaw do tego, by podnosić opłatę śmieciową. To musi cieszyć w sytuacji wysokiej inflacji, czy drożejącego paliwa. Dodatkowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma sprawdzona, z którą współpracujemy od kilku lat i jesteśmy zadowoleni ze sposobu, w jaki świadczy usługę – usłyszeliśmy.