Proszowice. Do części pomieszczeń zawieszonej Ginekologii ma zostać przeniesiony Oddział Pulmonologiczny

Choć Oddział Ginekologiczny, z formalnego punktu widzenia jest zawieszony, a nie zlikwidowany, to nie świadczy usług od grudnia ubiegłego roku, a szans na wznowienie jego działalności w najbliższym czasie nie ma. Stąd pomysł, by jego większą część wykorzystać jako siedzibę Oddziału Pulmonologicznego, który od kilkudziesięciu lat znajduje się w osobnym pawilonie. Taka lokalizacja wynikała z przepisów mówiących, że oddziały gruźlicze muszą się znajdować w odrębnym budynku. A ponieważ w tej chwili w Proszowicach pacjenci z gruźlicą są diagnozowani, ale nie leczeni, nie ma przeszkód, by Pulmonologię przenieść do budynku głównego. W tym wypadku na jego trzecie piętro.

- Jest to w tej chwili koncepcja wariantowa, nic nie zostało jeszcze ostatecznie przesądzone, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że do takiej przeprowadzki może dojść – mówi dyrektor szpitala Zbigniew Torbus.