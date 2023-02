Proszowice. Doświadczenie jeszcze raz górą: Arobus mistrzem ligi futsalu

Finał rozgrywek był konfrontacją rutyny z młodością. Po przeciwnych stronach barykady stanęli zawodnicy, z których spota cześć na co dzień gra w Proszowiance. Z jednej strony byli to jednak rutyniarze w tym trener Mariusz Bienias, a z drugiej juniorzy, pukający do drzwi wyjściowej jedenastki.

Mecz lepiej rozpoczęła młodzież, bo wynik otworzył po indywidualnej akcji Kacper Kwiecień. Wyrównał Patryk Krawiec, strzelając z bliska po podaniu Macieja Przeniosło. Potem Adam Przeniosło chciał pokazać rywalom kto tu rządzi, ale w pojedynku z Bartkiem Kurą stracił piłkę i było 2:1 dla Młodych Ziemniaków. Jednak dwa ostatnie słowa przed przerwą należały do Patryka Krawca, który z bliźniaczych sytuacjach wyrównał, a następnie wyprowadził Arobusa na prowadzenie. Gdy po zmianie stron z rzutu wolnego szczęśliwie trafił do siatki Arkadiusz Krawiec, wydawało się, że emocje się skończyły. Tymczasem kontaktowy gol Szymona Chwała po szybko rozegranym rzucie wolnym dał kontaktową bramkę młodzieży. Wynik spotkania ustalił Maciej Przeniosło po błyskawicznej kontrze i podaniu od swojego brata Adama.