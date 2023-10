Proszowice. Dwa mieszkania, narkotyki i duża gotówka u mieszkańca powiatu proszowickiego

Do zatrzymania mężczyzny doszło w ostatni czwartek (5 października). Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach przy udziale funkcjonariusza Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, z psem do wykrywania narkotyków, udali się do jednej z miejscowości w gminie Pałecznica, gdzie miał zamieszkiwać mężczyzna, trudniący się handlem środkami odurzającymi. Na miejscu zastali 62-letniego mężczyznę. Okazało się, że na terenie Krakowa wynajmuje on kolejne mieszkanie. Ono również zostało przeszukane.

W wyniku sprawdzenia obu mieszkań funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli 1350,7 gramów substancji takich jak mefedron, marihuana i kokaina, poza tym 131 sztuk nieznanego rodzaju tabletek, telefony komórkowe, wagi elektroniczne i prawie 120 tys. złotych.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzut z art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczący posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz policyjnego dozoru.