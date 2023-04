Proszowice. Kto dyrektorem szpitala? Dwóch kandydatów Aleksander Gąciarz

Pełniący obowiązki dyrektora szpitala w Proszowicach Zbigniew Torbus Aleksander Gąciarz

Wszystko wskazuje na to, że we wtorek (18 kwietnia) poznamy nazwisko nowego dyrektora szpitala w Proszowicach. Na ten dzień zostało wyznaczone posiedzenie komisji konkursowej, która przeprowadzi rozmowy z kandydatami do objęcia tej funkcji.