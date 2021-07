Proszowice. Marsz Rzeczpospolitej Partyzanckiej przeszedł na cmentarz

28 lipca 1944 roku do Proszowic weszły oddziały partyzanckie, wchodzące w skład 106. Dywizji Piechoty AK. Przez dwa tygodnie miasteczko i jego okolice były wolne od Niemców. Na terenie okupowanej Europy była to sytuacja bez precedensu. Proszowice znajdowały się pod kontrolą polskich żołnierzy-partyzantów. Ukarano m. in. kilka osób współpracujących z okupantem. -

Rzeczpospolita trwała krótko. Niemcy nie mogli sobie pozwolić na to, by za linią frontu znajdował się obszar, nie będący pod ich kontrolą –

przypomina burmistrz Grzegorz Cichy.

Na budynku SP nr 1 znajduje się tablica, upamiętniająca tamte wydarzenia. Z kolei na proszowickim cmentarzu spoczywa kilku jego uczestników, w tym Jerzy Biechoński i Stanisław Gas. Ten pierwszy wkrótce po upadku Rzeczpospolitej zginął podczas próby rozbrojenia pocisku w Lasach Sancygniowskich. Gas natomiast został po wojnie uprowadzony z domu i skrytobójczo zamordowany.