Proszowice, Miechów. Szpitale kupią nowy sprzęt medyczny

Lista zakupów, jakie zaplanowała dyrekcja proszowickiego szpitala w związku z otrzymaniem dodatkowych środków liczy jedenaście pozycji. Najważniejsze z punktu widzenia oddziału ortopedii są trzy komplety sprzętu ortopedycznego o nazwie: „napęd wiertarko-frezarka-piła z kompletem nasadek”. Choć to miano sugeruje raczej wyposażenie warsztatu ślusarskiego a nie oddziału szpitalnego, to jest to urządzenie, przy pomocy którego chirurdzy dokonują ingerencji w kości, przeprowadzają amputacje itp.

- Potrzebujemy trzech kompletów tego sprzętu ponieważ operacje na naszym bloku są prowadzone na czterech stołach równolegle – tłumaczy dyrektor placówki Zbigniew Torbus.

Szpital zamierza poza tym kupić aparat, który monitoruje ciśnienie krowi podczas operacji, aparat USG. Na liście jest też dermatom z siatkownic, pozwalający na wykonywanie przeszczepów skóry.

Szacunkowy koszt zakupu wszystkich urządzeń wynosi około miliona złotych. To oznacza, że szpital będzie musiał dołożyć z własnych środków około 200 tysięcy zł do przyznanej dotacji. Zdaniem dyrektora Torbusa urządzenia powinny się znaleźć w szpitalu za około dwa miesiące.