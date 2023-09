Proszowice. Mieszkańcy skarżą się na smród z oczyszczalni ścieków. Nie można otworzyć okna

Autorzy zwracają uwagę, że smród uniemożliwia otwarcie okien, przewietrzenie mieszkania, nie ma też mowy o spędzaniu czasu przed domem, gdyż zapachy są nie do wytrzymania. Przekonują też, że wozy asenizacyjne zwożą do proszowickiej oczyszczalni ścieki nawet w niedziele i to nie tylko z terenu gminy Proszowice, ale też sąsiednich.

Burmistrz Proszowic przyznaje, że problem jest poważny, a jego kompleksowe załatwienie będzie sprawą kosztowną. Z udzielonej przez niego odpowiedzi wynika, że powody uciążliwości oczyszczalni są dwa. Po pierwsze jest to efekt przeprowadzonej w połowie września akcji wywozu osadów z oczyszczalni. Spółka Wodociągi Proszowickie informowała o tym fakcie mieszkańców, przepraszając jednocześnie za powstałe niedogodności. Fakty są jednaka takie, że przez kilka dni fetor był rzeczywiście trudny do zniesienia. Na szczęście proces już się zakończył i w ostatnich dniach nastąpiła poprawa.

Drugi problem ma jednak charakter ciągły i będzie o wiele trudniejszy do wyeliminowania. Jest to zbyt duża ilość ścieków dowożonych beczkowozami w stosunku do tego, co dopływa siecią kanalizacyjną. To efekt braku rozwiniętej sieci kanalizacyjnej, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie nadal dominują zbiorniki bezodpływowe, czyli szamba. Do proszowickiej oczyszczalni codziennie jest dostarczanych około 30-40 beczek ze ściekami z szamb, które nie tylko śmierdzą, ale o wiele trudniej je oczyścić.