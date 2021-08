Proszowice. Nie było chętnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Aby otrzymać dotację i zrealizować inwestycję, musieliśmy mieć ponad 50 osób chętnych na zamontowanie oczyszczalni, czyli co najmniej 75 procent zadeklarowanych początkowo. Tymczasem gdy te osoby dowiedziały się, jakie będą ostateczne koszty udziału w projekcie, zaczęły się gremialnie wycofywać –

mówi prezes Wodociągów Proszowickich Waldemar Wołek.

W efekcie spośród 73 chętnych zostało zaledwie 46. To o kilka gospodarstw za mało, by spełnić warunki realizacji projektu. Dlatego podpisaną już umowę z firmą, która miała dostarczyć i zamontować oczyszczalnie, trzeba było rozwiązać. Spółka nie płaciła co prawda z tego powodu kar umownych, ale musiała ponieść koszty wykonanych opracowań, badań i projektów.