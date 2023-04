Proszowice. Oferty na budowę obwodnicy miasta wciąż drogie

Podobnie jak w poprzednim postępowaniu najkorzystniejszą finansowo ofertę – opiewająca na nieco ponad 64 mln zł - złożyło konsorcjum Swietelsky Rail Polska i Swietelsky AG. Drugą pod względem wysokości cenę zaproponował Primost Południe z Będzina (71,3 mln), następne są oferty Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego z Dębicy (74,8 mln), Strabag Infrastruktura Południe z Wrocławia (78,7 mln) oraz spółki Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej (104,6 mln).

Zaproponowana przez Swietelsky Rail Polska i Swietelsky AG kwota jest o 1 mln złotych niższa niż zaoferowanej przez to konsorcjum w poprzednim postępowaniu. Jest to jednak nadal o 5 mln zł więcej niż kwota 59 mln zł, jaką na sfinansowanie zadania ma zamiar przeznaczyć inwestor. To sprawia, że kwestia rozstrzygnięcia bądź unieważnienia przetargu nadal pozostaje sprawą otwartą. Wprawdzie zarząd województwa otrzymał na inwestycję promesę z programu Polski Ład, opiewającą na 61 mln złotych, ale ta kwota obejmuje również koszty wykupu działek pod pas przyszłej drogi.