Proszowice. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta

Tym razem orszak wyruszył spod placu targowego, co miało być ukłonem w stronę obchodzącej w tym roku jubileusz 25-lecia działalności Giełdy Rolnej Ek-Rol. Następnie Trzej Królowie, w których role wcielili się tradycyjnie Mieczysław Krzynówek, Marek Miller i Piotr Dzikowski poprowadzili uczestników przemarszu ulicami Brodzińskiego, Królewską, Reja, 3 Maja, obeszli Rynek, by na koniec dotrzeć do kościoła, gdzie zostali powitani przez proboszcza ks. dr Jana Zwierzchowskiego. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w korony i śpiewniki przez pracowników Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.