Proszowice. Park miejski i stadion pod wodą [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Już w piątkowe południe poziom Szreniawy był na tyle wysoki, by podtopić boczne boisko Proszowianki oraz częściowo ogródki działkowe i park. Poziom rzeki systematycznie jednak wzrastał. W piątek w godzinach popołudniowych cały park znalazł się pod wodą, której poziom w najgłębszych miejscach sięgał kilkudziesięciu centymetrów. Na skutek rozmycia podłoża przewróciło się pod własnym ciężarem kilka drzew. Mimo to chętnych do spacerów i przejażdżki na rowerze po zalanych alejkach nie brakowało.

Woda zalała też ogródki działkowe, główne boisko Proszowianki i parking między pływalnią a hala sportową, gdzie od wczesnego popołudnia wodę wypompowywali druhowie z Łaganowa. Przy okazji skorzystali z możliwości odbycia pontonowej podróży po zalanym stadionie. Trzeba było również pompować wodę, aby siecią kanalizacyjną nie wdarła się do hali MOSiR oraz na teren pływalni.