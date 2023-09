Proszowice. Parkingi (prawie) gotowe. Kierowcy muszą jeszcze poczekać

- Zamierzamy podjąć pewne działania promocyjne i zachęcać przewoźników do tego, by wykorzystywali nowe przystanki. May też nadzieję, że wymuszą to na nich sami pasażerowie. W przypadku parkingu przy ulicy Racławickiej też były głosy, że nikt nie będzie z niego korzystał, a cieszy się dużym powodzeniem - słyszymy.