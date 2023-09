Proszowice. Poranne wodowanie samochodu w Szreniawie

Do zdarzenia doszło około godz. 4.15. Kierujący osobową toyotą jechał obwodnicą od strony Kazimierzy Wielkiej. Przed dojazdem do skrzyżowania z ulicą Podgórze nie zwolnił odpowiednio, przejechał przez rondo, a następnie wpadł w nadrzeczne zarośla, a częściowo do rzeki. Stamtąd wydobyli do druhowie z Klimontowa przy użyciu wyciągarki.

Kierowca był trzeźwy, nie odniósł obrażeń. Został ukarany mandatem.

