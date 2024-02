Proszowice. Powiat i trzy gminy wyremontują drogi

Najwyższe wsparcie trafi do gminy Proszowice, która będzie mogła przebudować dwie drogi. Pierwsza to odcinek Opatkowice – Klimontów (równoległa do wojewódzkiej 776), gdzie dotacja wyniesie blisko 2,2 mln. Druga to droga Przezwody - Kościelec z dofinansowaniem ponad 1,6 mln zł. W sumie gminie Proszowice przypadło 3,8 mln zł.

Nieco mniej, bo 3,4 mln złotych, wynoszą dotacje do remontów trzech dróg powiatowych. Umowy obejmują odcinki Malkowice – Modrzany - Zagaje Książnickie w gminie Koszyce (prawie 600 tys. zł), Malkowice – Siedliska w gminie Koszyce (520 tys. zł) oraz Kowala – Jakubowice – Żębocin w gminie Proszowice (2,3 mln zł).

Oprócz tego gmina Koszyce dostanie prawie 310 tys. zł na przebudowę drogi w Malkowicach, a gmina Nowe Brzesko ponad 120 tys. zł na drogę gminną w Hebdowie.