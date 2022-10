Proszowice. Pulmonologia idzie w górę. Dosłownie i w przenośni

Dyrektor szpitala dr Feliks Orchowski zwraca uwagę, że oddział nie tylko prowadzi swoją normalną działalność, ale też stara się ją poszerzać o kolejne procedury. Ostatnio udało się skorzystać z programu lekowego, który pozwoli na skuteczniejsze leczenie chorób śródmiąższowych płuc. To szczególnie ważne na terenie rolniczym, gdyż wiele tego typu schorzeń występuje u osób, zajmujących się pracą na roli. Choroby dotykają też pacjentów, którzy przeszli covid-19.

- Łatwiejszy dostęp do nowych leków pozwoli na leczenie nowych grup pacjentów, ale też na to, by lepiej leczyć tych, których mieliśmy do tej pory – tłumaczy ordynator Pulmonologii dr Wojciech Skucha.