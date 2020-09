Proszowice. Rada Powiatu nie zaakceptowała programu naprawczego dla szpitala. Co z modernizacją oddziałów?

Proszowiccy radni powiatowi nie zaakceptowali w poniedziałek aktualizacji programu naprawczego dla szpitala. Tymczasem to jeden z warunków otrzymania kredytu na modernizację szpitalnych oddziałów.

Aktualizacja zakładała m. in. likwidację Oddziału Zakaźnego (obecnie jego działalność jest zawieszona), włączenie Oddziału Neurologii w struktury Oddziału Wewnętrznego jako pododdziału, przekształcenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Oddział Ginekologiczny z chirurgią jednego dnia. Założono też dodatkowe dochody ze świadczeń o charakterze komercyjnym oraz dzierżawy zwolnionych pomieszczeń bloku zakaźnego. - Aktualizacja zakłada dodatkowe przychody i ograniczenie kosztów. Jej realizacja będzie wymagała trudnych decyzji, ale została przygotowana dla dobra szpitala – przekonywał dyrektor placówki Łukasz Szafrański. Radni mieli jednak mieli do dokumentu mnóstwo uwag. Zwracali uwagę m. in. na wysokie koszty społeczne, kwestionowali realność niektórych założeń. Joanna Paluch z KPR Razem pytała jak ma się planowana likwidacja Oddziału Neurologii do niedawnych planów jej rozwoju związanych m. in. z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanej kadry i rozwoju dydaktyki. Rafał Chmiela zwrócił uwagę, że planowany jest rozwój Oddziału Pulmonologii (w tym świadczeń komercyjnych), tymczasem tamtejsi lekarze złożyli wypowiedzenia i do tej pory ich nie wycofali.

Dyrektor Szafrański mówi z kolie, że przy obecnym poziomie finansowania nie ma możliwości utrzymania Neurologii w jej obecnej formie. Przyznał też, że są prowadzone rozmowy z lekarzami, którzy mieliby zastąpić obecny personel Pulmonologii. Uchwałę w sprawie programu naprawczego poparło sześcioro radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciwko była czwórka radnych KPR Razem, Stanisław Mierzwa z PiS oraz niezależny, ale teoretycznie współtworzący koalicję rządzącą powiatem, Wiesław Antos. Od głosu wstrzymała się trójka radnych PiS, ale też Barbara Gacek i Marzena Żywot z PSL. Ostateczny wynik to 6 za, 6 przeciw i 5 wstrzymujących. Do tego, by uchwała została przyjęta, zabrakło zatem jednego głosu.

Poproszony przez nas o komentarz do wyniku głosowania starosta Grzegorz Pióro nie krył zdenerwowania. - Osoby, które głosowały przeciw programowi naprawczemu, tak naprawdę zagłosowały za likwidacją szpitala. Bez pieniędzy szpital nie może funkcjonować – powiedział. Na pytanie, czy programu nie można poprawić i poddać pod głosowanie jeszcze raz, odparł: - Ten program był konsultowany przez rok z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak pan sobie wyobraża jego poprawianie?

Chwilę później starosta przyznał jednak, że trwają konsultacje prawnikami na temat tego, jak wybrnąć z obecnej sytuacji. Radny Wojciech Rzadkowski z PiS, jeden z tych, którzy wstrzymali się od głosu, powiedział nam z kolei, że radni otrzymali program naprawczy pod koniec ubiegłego tygodnia i mieli zbyt mało czasu, by zapoznać się z obszernym dokumentem. Poza tym, jego zdaniem, wiele przyjętych w programie założeń jest zbyt optymistycznych. - Pobieżna analiza dokumentu rodzi pytania, czy przyjęte wielkości są realnie możliwe do wykonania, czy wyznaczone cele nie są zbyt ambitne. Należy się też zastanowić, czy w sytuacji, gdy szpital i tak jest poważnie zadłużony należy go zadłużać jeszcze bardziej, zaciągając kolejny kredyt. Przypomnijmy, że szpital otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego promesę na 4,8 mln złotych z przeznaczeniem na modernizację oddziałów proszowickiego szpitala zlokalizowanych w budynku głównym. Ogłoszony w marcu przetarg został jednak unieważniony. Stało się tak, choć złożone oferty były niższe od zakładanego kosztorysu. Powodem unieważnienia był brak pewności otrzymania kredytu z BGK (7 mln zł) na zapewnienie wkładu własnego do inwestycji.

W ubiegłym tygodniu starosta Pióro powiedział nam jednak, że BGK wyraził zgodę na przekazanie środków z przyznanego kredytu do dyspozycji szpitala. Postawił jednak dodatkowe warunki, które powinna zaakceptować Rada Powiatu, przyjmując zaktualizowany. program naprawczy Decyzja miała zapaść w poniedziałek, ale uchwała nie zdobyła wymaganej większości. Co więcej, nie program uzyskał też akceptacji powiatowej Komisji Zdrowia.