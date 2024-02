Proszowice. Radni chcą kursu do Czyżyn, ale przez Kocmyrzów

Informacja o tym, że Koleje Małopolskie mają zamiar w pierwszej połowie bieżącego roku uruchomić linie dowozową z Proszowic do Czyżyn odbiła się bardzo szerokim echem. Wiele osób nie ukrywało zadowolenia z powodu powstania alternatywy dla obsługujących linię przewoźników prywatnych. Entuzjazm nieco zmalał, gdy okazało się, że autobusy Kolei Małopolskich rzeczywiście mają jeździć z Proszowic do Czyżyn, ale przez Nowe Brzesko i Igołomię. Taki wariant trasy wydłuża czas przejazdu. Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej temat wywołał radny Grzegorz Sopala, który pytał, czy w sytuacji, gdy samorząd dopłaca do funkcjonowania linii około 300 tysięcy złotych rocznie, nie byłoby bardziej uzasadnione, poprowadzenie jej najkrótszą trasą.

- Uważam, że po po uruchomieniu nowej linii, należy się przyglądać temu, jakie jest jej obłożenie. Bo jeżeli nie będzie tam dużego zainteresowania, to może lepiej byłoby przenieść nasze dofinansowanie na linię Proszowice – Kocmyrzów – Czyżyny. Tu jest największe natężenie ruchu. Ludzie ciągle zwracają nam uwagę, że to ta linia w pierwszej kolejności powinna być uruchomiona – przekonywał.