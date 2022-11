Proszowice. Są jeszcze wolne miejsce w lidze futsalu

Do czwartku swój udział w imprezie potwierdziło dziewięć drużyn. Organizatorzy liczą, że uda się zebrać 12 chętnych zespołów i w tym celu przedłużyli zapisy do poniedziałku. Co ciekawe, wśród uczestników zgłoszonych do tej pory nie ma żadnego przedstawiciele medalistów ubiegłorocznej edycji. Wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy od początku istnienia rozgrywek nie przystąpi do nich drużyna Amplusa. Są za to ekipy nowe jak Arobus, czy Caffaro.

Mecze w ramach ligi będą rozgrywane w weekendy (jeden lub dwa dni). Zakończenie rywalizacji jest planowane na luty.

Chętni do udziału w rywalizacji mogą się zgłaszać pod numerem telefonu 513 875 759.