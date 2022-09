Proszowice. Smog dusi, czyli jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej

Jednym z punktów sesji była prezentacja Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu proszowickiego za lata 2020-21. W punkcie, dotyczącym jakości powietrza, współautor opracowania Jarosław Górniak z firmy Albeko stwierdził, że na terenie powiatu nadal na porządku dziennym są przekroczenia poziomu zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz benzoalfaepirenem. Wśród przyczyn tego zjawiska na pierwszym miejscu wymieniono emisję zanieczyszczeń z przydomowych kotłowni opalanych paliwem stałym tj. głównie węglem.

Na przedstawione dane zareagował wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rafał Chmiela.

- Raport pokazuje, że mamy ciągle przekroczenia szkodliwych substancji, które wpływają bezpośrednio na nasz stan zdrowia. Dlatego bardzo dziwi mnie sytuacja w małopolskim Sejmiku, gdzie w sposób nieprzemyślany i populistyczny zmierza się do przesunięcia obowiązywania uchwały antysmogowej o rok, a nawet - jak chcą niektórzy - o trzy i więcej lat – powiedział i przypomniał, że w Małopolsce co roku cztery tysiące osób umierają w wyniku chorób, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. - Przedłużenie używania kopciuchów to zagrożenie dla zdrowia naszego i naszych bliskich.