Proszowice. Ulicami miasta przeszła procesja Bożego Ciała

NOWE Niepołomice. Chcą zgromadzeń bez zgody władz miasta. Rusza zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem uchwały

Obchodzony 4 czerwca Dzień Wolności i Praw Obywatelskich Niepołomice uczczą w sposób szczególny. W sobotę (5 czerwca 2021) rozpocznie się na miejskim rynku zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc, w których można się gromadzić bez zgody władz miasta. Podczas tego spotkania odbędzie się także pisanie listów do białoruskich więźniów politycznych. Zapowiedziano również gromadzenie podpisów pod petycją do Sejmiku Województwa Małopolskiego o uchylenie „deklaracji sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”.