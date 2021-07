Proszowice. Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie

- Od roku zajmuję się sprawami przemocy w rodzinie i nie ma tygodnia, żeby nie zgłosiła do nas osoba, która jest jej ofiarą. Najczęściej są to kobiety, które doznają przemocy ze strony swoich partnerów, ale coraz częściej zdarzają się również innego typu przypadki -

mówi Arkadiusz Fularski, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

W tej chwili PCPR zajmuje się kilkoma sprawami, dotyczącymi przemocy domowej i nierzadko odbiegają one od stereotypu. Jedna z nich dotyczy przemocy, jakiej doznaje babcia ze strony swojego wnuka. Młody człowiek nie tylko znęca się nad seniorką psychicznie, ale też regularnie ją okrada. Inny przypadek dotyczy z kolei starszego mężczyzny, który przez lata znęcał się nad swoją żona, aż ta przeprowadziła się do córki, mieszkającej w innej miejscowości. Jak się okazało, to również nie rozwiązało problemu, gdyż mąż nadal jest agresywny i domaga się powrotu żony do domu. Zdarzają się też przypadku stosowania przemocy wobec dzieci. Często towarzyszy temu alkohol.