Proszowice. Wyborcze banery kandydata PiS zrywał… działacz PiS? Aleksander Gąciarz

Rośnie przedwyborcza gorączka w powiecie proszowickim Aleksander Gąciarz

Zbliżające się wybory powodują, że polityczne walki uliczne na plakaty i banery coraz bardziej się zaostrzają. I o ile do tego, że zwolennicy partii X zrywają plakaty kandydatów partii Y (albo na odwrót) już wszyscy zdążyli się przyzwyczaić, to - jak się okazuje - do podobnych incydentów może dochodzić nawet wśród przedstawicieli tych samych komitetów. W tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości.