Proszowice. Wystartowała liga futsalu. KKF Caffaro pierwszym liderem

Nowy sezon futsalowej rywalizacji rozpoczęło spotkanie Tomicomu z Młodymi Ziemniakami. Już w 3. minucie pierwszego gola rozgrywek zdobył Aleksander Ciesielski. Co ciekawe asystą popisał się grający na co dzień w Proszowiance jego ojciec Rafał. Strzeleckie popisy klanu Ciesielskich trwały zresztą całe spotkanie, bo Olek zakończył go z dorobkiem czterech goli, a tata też dołożył jedno trafienie.

Gdyby Młode Ziemniaki, czyli juniorzy Proszowianki, mieli w swoich szeregach tak skutecznych zawodników, nie przegraliby tego meczu. Zamiast do siatki trafiali jednak w słupki, poprzeczki, pudłowali z najbliższej odległości i z rzutu karnego. Słowem duży plus za grę i postawę, minus za rozregulowane celowniki.

W drugim sobotnim meczu na boisku pojawiła się ekipa Arobusa, oparta o graczy wielokrotnego medalisty rozgrywek - Millcaru. Wprawdzie już bez Marcina Wasilewskiego, jeszcze bez Adama Przeniosło, ale już z obecnym trenerem Proszowianki Mariuszem Bieniasem. Rywalem był Matech, który mając w składzie zaledwie jednego zmiennika postawił faworytom bardzo trudne warunki. Mecz był wyrównany i dopiero w końcówce, gdy dał o sobie znać ubytek sił, Arobus pogrążył ambitnego przeciwnika.