Proszowice. Zarząd Miejsko-Gminny PiS został rozwiązany

Zarząd działał ostatnio w składzie dwuosobowym. Tworzyli go Józef Gawron (radny Sejmiku) i Wojciech Rzadkowski (radny powiatowy). Zgodnie z decyzją posła Krajewskiego ich rolę przejął senator Włodzimierz Bernacki, który pełni rolę pełnomocnika.

Józef Gawron powiedział nam, że decyzja o rozwiązaniu zarządu nie zawierała uzasadnienia. - Nie chcę komentować tej sprawy. Pełnomocnik okręgowy miał prawo podjąć taką decyzję i z tego skorzystał – usłyszeliśmy. Obaj członkowie rozwiązanego zarządu stali się po decyzji pełnomocnika szeregowymi członkami partii.

We wtorek rano zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do sprawy do biura poselskiego Wiesława Krajewskiego. Jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.