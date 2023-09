Proszowice. Zbiórka na leczenie Adasia. Rodzice proszą o pomoc

Chłopiec nazywa się Adaś Krejca i przebywa obecnie w jednym z katowickich szpitali. Jego mama i jej rodzina pochodzą z rejonu Proszowic. Mieszkankami miasta były też prowadzące zbiórkę wolontariuszki, którym towarzyszyła babcia chorego dziecka. Poza kwestowaniem rozdawały ulotki z informacją o chorobie chłopca.

- 1 sierpnia tego roku, równo pół roku po narodzinach, Adasiowi został wykonany rezonans głowy. Jego wynik powalił nas z nóg – w głowie naszego synka jest duży guz, który obejmuje skrzyżowanie nerwów wzrokowych. Zaledwie sześć dni później po raz kolejny trafiliśmy do szpitala. Tym razem wykonano także rezonans kręgosłupa i to był dla nas kolejny cios – w badaniu widoczny jest rozsiew do rdzenia kręgowego – napisali rodzice dziecka.