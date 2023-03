Prozdrowotna i bezpieczna żywność. Taką chcą tworzyć przedsiębiorcy spod Krakowa. Nawiązali współpracę z naukowcami

Jak produkować żywność zdrową o wartościowych właściwościach? Jak ją przechowywać, żeby była smaczna i świeża? To pytania, jakie zadają sobie przedsiębiorcy, producenci żywności. Takim producentem jest Andrzej Mędrala, właściciel rodzinnie prowadzonej Cukierni Melba w Krzeszowicach, który swój punkt sprzedaży ma m.in. na rynku w Zabierzowie.

Tam przybył także Michał Kołodyński, właściciel zakładu Graner-Ice, który produkuje maszyny i urządzenia do przechowywania żywności, zarówno chłodnicze, mroźnicze jak i witryny oraz meble do zakładów przemysłu spożywczego. W rozmowach uczestniczyli naukowcy z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz samorządowcy - wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan i wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka. Wicemarszałek przedstawił katalog promujący firmy uczestniczące w projekcie Made in Małopolska z mottem "pochodzenie ma znaczenie". Mówił o ofercie otwarcia tego projektu do innych producentów, wspaniałej, regionalnej, małopolskiej żywności. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Bukowczan, dyrektor Jurajskiej Izby Gospodarczej, zrzeszającej przedsiębiorców z gminy Zabierzów i gmin sąsiednich.