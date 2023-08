Przebudowa zakopianki tuż za granicami Krakowa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. Inwestycja w Libertowie może się opóźnić

- 11 lipca wybraliśmy wykonawcę przebudowy układu drogowego na zakopiance w Libertowie. Od tego wyniku odwołał się jeden z oferentów, Budimex. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania jesteśmy zobligowani wstrzymać przygotowania do podpisania umowy na realizację tej inwestycji - informuje krakowski oddział GDDKiA.

Opóźnienia mogą potrwać nawet kilka miesięcy. Wszystko zależy od stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej i tego, czy uwzględni argumenty Budimexu, który kwestionuje wybór wykonawcy rozbudowy zakopianki w Libertowie.

- Termin rozprawy w KIO został wyznaczony na piątek, 4 sierpnia. Wyrok powinien być ogłoszony w kolejnym tygodniu. Jeżeli odwołanie Budimexu zostanie odrzucone, to zostaje nam wyznaczenie terminu na podpisanie umowy z IMB Podbeskidzie. Natomiast jeżeli KIO uzna odwołanie, to ponowny wybór, wraz z terminem na ewentualne kolejne odwołania, to około 1,5 miesiąca - mówi nam Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA.