Przebudują drogi pod Krakowem. Duże dotacje dla sześciu gmin i powiatu krakowskiego

Prawie 16 mln zł otrzymały samorządy w powiecie krakowskim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. To pieniądze przyznane dla sześciu gmin i powiatu. We wtorek, 28 marca umowy potwierdzające to dofinansowanie podpisali Łukasz Kmita, wojewoda małopolski z władzami samorządów.

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg płyną szerokim strumieniem do samorządów z naszego województwa. Dzięki nim inwestycje drogowe nie muszą już czekać na realizację. 8 umów (7 z powiatu krakowskiego i 1 z powiatu olkuskiego - przy. red), które zawarłem dziś z przedstawicielami samorządów ziemi krakowskiej, to blisko 8,6 km wyremontowanych, rozbudowanych lub przebudowanych dróg lokalnych. Działania te podejmujemy wspólnie z samorządem z myślą o rozwoju i bezpieczeństwie mieszkańców - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewoda wyliczał, że z podpisanych umów największe dofinansowanie przypadło gminie Krzeszowice. Otrzyma ona prawie 6,5 mln zł na dwie inwestycje drogowe. Jedna to rozbudowa drogi gminnej na odcinku o długości prawie 1,2 km w miejscowości Nawojowa Góra, a druga to remont drogi gminnej w Zalasiu. Natomiast spośród zadań na które przyznano tym razem dotacje najdłuższy odcinek - prawie 2,3 km drogi lokalnej zostanie wyremontowany w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło w tym przypadku prawie 1,4 mln zł.

Zadania powiatowe i gminne z dofinansowaniem

powiat krakowski – rozbudowa drogi powiatowej w Młodziejowicach w gminie Michałowice na odcinku 570 m - dofinansowanie w wysokości 4 mln 092 tys. zł;

gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - remont drogi gminnej Pobiednik Wielki "Brzostek" Pobiednik Mały "Cmentarz" na odcinku 2,3 km dofinansowanie w wysokości 1 mln 377 tys. zł;

gmina Jerzmanowice-Przeginia – remont drogi gminnej (ul. Ojcowska) w Jerzmanowicach na odcinku 750 m - dofinansowanie w wysokości prawie 1 mln 271 tys. zł;

gmina Krzeszowice – rozbudowa drogi gminnej, odcinek prawie 1,2 km w Nawojowej Górze oraz remont drogi gminnej na odcinku 581 metrów w Zalasiu - dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln 486 tys. zł;

gmina Liszki – przebudowa drogi wewnętrznej w Liszkach na odcinku 100 m (z sięgaczem) - dofinansowanie w wysokości 1 mln 307 tys. zł;

gmina Sułoszowa – remont drogi gminnej w Sułoszowej na odcinku 1,9 km – dofinansowanie w wysokości prawie 674 tys. zł;

gmina Zielonki - remont drogi gminnej w Bibicach na odcinku prawie 1 km – dofinansowanie w wysokości ponad 785 tys. zł.

Z przedstawicielami gmin i powiatu krakowskiego wojewoda podpisał siedem umów, ale na tej samej uroczystości była podpisana umowa z gminą Trzyciąż z powiatu olkuskiego. Dostała ona 239 tys. zł

Prawie 200 mln zł na drogi w Małopolsce

W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin. Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł. Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Dodatkowy nabór na chodniki i przystanki

Jeszcze do 3 kwietnia 2023 roku trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Nabór obejmuje również zadania związane z przebudową czy remontem już istniejących przejść, dróg i peronów, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to prawie 65,3 mln zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60 proc. gminy, 40 proc powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.

– Zachęcam wszystkie samorządy do wzięcia udziału w tym dodatkowym naborze na rok 2023. Udowodnijmy po raz kolejny, że dobra współpraca pomiędzy stroną rządową a samorządową przynosi oczekiwane efekty. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa i wspólna troska o mieszkańców – mówi wojewoda Kmita.

Będą pieniądze na nakładki dróg

Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest ocena złożonych projektów. – RFRD to narzędzie kompleksowe, strategiczne z punktu widzenia poprawy stanu dróg lokalnych. Nabory na rok 2023 doskonale to pokazują. Z jednej strony środki trafiają na modernizacje dróg lokalnych („główny” nabór), z drugiej do miast wojewódzkich. Ponadto w tym roku są dwa dodatkowe komponenty RFRD: remonty nakładkowe oraz poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – podsumowuje wojewoda Kmita.

