Przekąska z białych kwiatów czarnego bzu Grzegorz Tabasz

Kruszczyca złotawka należy do najpiękniejszych chrząszczy pod naszą szerokością geograficzną. Jeden z przyrodników nazwał ją latającą bryłką złota, co dość udanie oddaje nazwa łącząca słowo kruszec i złoto. Do ogrodu przyciągają je pachnące kwiaty. W tej kategorii znakomicie sprawdzają są krzewy czarnego bzu.