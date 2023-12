Przepustowość zakopianki się kończy. Zarządca drogi usprawnia ją, a ruch się zwiększa. Nowa inwestycja nieunikniona

Pomiary ruchu, wyliczenia i porównania pokazują, że na zakopiance ruch jest większy niż na niektórych odcinkach autostrady A4. Ten ruch rośnie w coraz większym tempie. Statystyki pokazują, że w 2015 roku wahał się od 30 do prawie 41 tysięcy pojazdów na dobę w zależności od odcinków, na których robiono pomiary.

- Z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego w latach 2020-2021 wynika, że natężenie ruchu wzrosło osiągając poziom od niespełna 40 tysięcy do ponad 57 tysięcy pojazdów na dobę. Są one wyższe niż na autostradzie A4 między Niepołomicami a Brzeskiem, gdzie ruch sięga 55 tysięcy pojazdów na dobę. Prognozy jednoznacznie wskazują, że w przyszłości liczba samochodów jeżdżących trasą Kraków – Myślenice będzie się zwiększać. Dotyczy to zarówno ruchu tranzytowego, jak i lokalnego - informuje Kacper Michna, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.