PRZYSIĘGA odc. 591. Wuj Gulperi chce ją zabić. Streszczenie odcinka [01.03.22]

Przysięga odcinek 591. Streszczenie

Wuj grozi Gulperi, że jeśli zhańbi jego nazwisko i rozwiedzie się z Emirem, zabije całą jego rodzinę, a na koniec ją. Dlatego dziewczyna nie podpisuje przygotowanych papierów rozwodowych. Nikomu nie ujawnia jednak przyczyny swojej decyzji. Narin wierzy Mertowi, że nie ukradł komputera, zeznaje, że razem kupili go z drugiej ręki i zabiera go z aresztu do domu. Tulay przysięga sobie, że wygra walkę o Emira.