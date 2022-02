Przyszłość węgla w Myślenicach pod znakiem zapytania. Mieszkańcy mają głos Katarzyna Hołuj

Jeszcze do końca lutego trwają konsultacje społeczne nad projektem tzw. lokalnej uchwały antysmogowej dla Myślenic, podczas których mieszkańcy mają prawo wyrazić swoją opinię. Można to zrobić na piśmie. Ci, którzy przyszli na czwartkowe spotkanie konsultacyjne, na głos mówili, co sądzą o tym pomyśle. I nie szczędzili mu krytyki.