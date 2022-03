Ptaszęta poczęte w wyniku rozwiązłości są niekochane

Ptaki śpiewające, sikorki, wróble i innych upierzony drobiazg, są niestałe w uczuciach. Wiemy to od kilku lat. Wierność temu samem partnerowi, jest rzadka niczym woda na Saharze w środku lata. Rozwiązłość sprzyja różnorodności genetycznej, co ma duże znaczenie dla przetrwania gatunku. Choć trwałe związki mają pewne zalety i niewielka część ptaków poszła tą drogą, to bogate życie seksualne jest, używając piłkarskiej terminologii, stałym fragmentem gry.

Szczególnie u ptaków śpiewających, których wokalne popisy właśnie się rozpoczynają. Niemniej rozwiązłość ma wymierną cenę. Ornitolodzy wzięli pod lupę zwyczajne wróble na odizolowanej od lądu wyspie. Dzięki badaniom DNA mogli prześledzić losy związków i ich potomstwa. Samce zdecydowanie gorzej opiekują się pisklętami poczętymi w wyniku zdrady. I nie chodzi tu o moralność, jeno o bardzo egoistyczne dążenie do przekazania swoich własnych genów. Bastardy dostają mniej pokarmu. Skąd panowie wiedzą, które pisklaki są cudze? Obserwując zachowanie partnerek. Im więcej skoków w bok, tym mniejszy zapał do opieki nad młodymi.

Czyżby tendencja do preferowania wierności i stałości? Nie. Dziewięć na dziesięć gatunków naszych ptaków śpiewających żyje w wolnych związkach. Widać różnorodność genetyczna jest jednak z punktu widzenia zachowania gatunku bardziej opłacalna.