Racławice. Mała panorama ma przyciągnąć turystów na dawne pole bitwy

- We wtorek przypada kolejna, 229. rocznica bitwy pod Racławicami. Czy w związku z tym w gminie planowane są jakieś obchody tego wydarzenia?

- O godzinie 9. w kościele rozpocznie się msza, a po niej, jeżeli pogoda pozwoli, przejdziemy pod pomnik Bartosza Głowackiego, aby złożyć wiązanki kwiatów. Zakończymy wszystko akademią w Szkole Podstawowej.

- Posiadanie na terenie gminy takiego miejsca jak dawne pole bitwy to z jednej strony jakiś atut, ale z drugiej powoduje pewne niedogodności. W przeszłości zdarzało się, że żalił się Pan na wynikające z tego ograniczenia dla inwestorów. Czy w ostatnich latach coś się zmieniło na lepsze?

- Uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, ale ograniczenia są nadal dość silne. Wynikają z tego, że miejsce bitwy jest pomnikiem historii, mamy strefę ochronną pola bitwy. Do tego dochodzą jeszcze obostrzenia ze strony ochrony środowiska. Jedyne, co uzyskaliśmy, to możliwość zorganizowania usług turystycznych na terenie po dawnej bazie Gminnej Spółdzielni. W tej chwili czekamy na inwestora dla tego miejsca.