Radni piszą rezolucję w sprawie rozbudowy dróg krajowych A4 oraz S52. Chcą chronić mieszkańców gminy Zabierzów Barbara Ciryt

Planowana rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice I do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu i rozbudowa drogi ekspresowej S52 od Balice do węzła Modlniczka niepokoi mieszkańców gminy Zabierzów. Zwrócili się do radnych, żeby chronili ich domy, posesje przed wszelkimi uciążliwościami drogi przed hałasem, spalinami, żeby już teraz zadbali o spokój mieszkańców. Radni w tej sprawie podjęli rezolucję.