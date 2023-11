Radziemice. Patron szkoły, Edward Kleszczyński, trafił na sztandar

Następnie odbyło się historyczne, bo pierwsze ślubowanie na sztandar. Jego świadkami, poza liczną grupą rodziców i zaproszonych gości, byli przedstawiciele rodziny Kleszczyńskich, którzy na uroczystość przyjechali specjalnie z Rzeszowa.

- To jest bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla szkoły, ale również dla nas. Cenimy to, że społeczność Radziemic kultywuje to, co jest w polskiej tradycji najlepsze, co integruje. Zawsze staramy się przyjeżdżać na zaproszenie szkoły, bo wszyscy dają nam tu odczuć, że jesteśmy mile widziani. Że zależy im na naszej obecności. A dla nas jest to zaszczyt i zobowiązanie. Ja wiem, że to brzmi nieco pompatycznie, ale tak po prostu jest – mówi Bogusław Kleszczyński, na co dzień pracownik rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który przyjechał do Radziemic z ojcem Zbigniewem i synem, również Bogusławem.